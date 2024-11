Omicidio Senago: pm, ‘da Impagnatiello narcisismo mortale, nessun raptus’ (2)

11 Novembre 2024

(Adnkronos) – In aula, la pm Menegazzo ricorda il “castello di bugie” che Impagnatiello costruisce per uscire pulito da un omicidio “efferato”, a partire dalle menzogne raccontate durante la denuncia ai carabinieri. “L’imputato riesce a manipolare tutti, riesce a nascondere l’esistenza del garage, a rispondere al cellulare di Giulia quando è già morta, a insistere che il figlio che portava in grembo non era suo. Racconta che Giulia aveva iniziato a tagliarsi, cosa che ha l’autospia ha escluso”.

Cerca di “ingannare tutti”, finge che Giulia sia a dormire da un’amica poi che si sia allontanata involontariamente, poi con le spalle al muro ammette. “Non c’è nessun segno di difesa nella povera Giulia, lui ha organizzato un vero e proprio agguato, ha inventato tutto. Davanti a noi ha raccontato una storia che non ha senso, la scena del crimine è stata preparata con estrema cura”. aggiunge la pm Menegazzo.