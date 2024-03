Omicidio Senago: sorella Giulia, ‘infelice di abortire si sentiva già mamma’ (2)

21 Marzo 2024

(Adnkronos) – Chiara Tramontano, dal banco dei testimoni, restituisce un rapporto fatto di ‘contrasti’ e confidenze tra sorelle e di una relazione tra Giulia e Impagnatiello con alti e bassi nata a fine del 2021 e trasformata in convivenza già sei mesi dopo. Parla di “attriti” per gli orari di lavoro dell’ex barman, ma anche della scoperta “di un presunto tradimento dell’imputato scoperto due mesi prima della gravidanza (fine ottobre 2022, ndr)” grazie al tracker delle cuffiette dello smartphone di lui. Tradimento inizialmente negato, trasformato nella bugia di un regalo, ma che porta la 29enne a convincersi ad abortire.

Un progetto che sfuma, per i tempi stretti della legge, ma anche per il dietrofront di Impagnatiello che, in extremis, sembra accettare la gravidanza non programmata. Una gravidanza che Giulia comunica da sola alla famiglia, insieme al sospetto tradimento dell’imputato. Quel pacco con un ciuccio preparato, a fine dicembre, per dare la notizia a suo papà Franco dell’arrivo del piccolo Thiago “non è mai stato aperto”.