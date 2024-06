Omicidio Tramontano: mamma Giulia, ‘riportato tutto a casa, sento il tuo odore’

13 Giugno 2024

Milano, 13 giu. (Adnkronos) – “Cara Giulia finalmente ho riportato tutto ciò che era tuo a casa. Ho pianto, mi sono disperata, distrutta, devastata. Ho annusato ogni singola tua cosa. Da ieri sento il tuo odore ovunque vedo finalmente le tue cose come se fossi tornata a casa. Ho un dolore immenso, mi lacera dentro, mi toglie il fiato, mi squarcia il cuore, quello che resta. Sì, perché è così ho tutte le tue cose ora qui. Sento il tuo odore in tutta casa, ma tu? Giulia mia, vita mia senza te non sono più niente”. Lo scrive Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. Parole scritte dopo essere rientrata in possesso delle ultime cose che la 29enne aveva nella casa di Senago.