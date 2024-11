Omicidio Vassallo: Conte, ‘da anni M5S impegnato per verità e giustizia’

7 Novembre 2024

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Da anni noi del Movimento 5 Stelle siamo impegnati a chiedere verità e giustizia per l’assassinio di Angelo Vassallo, il ‘sindaco pescatore’. Il tempo trascorso, 14 anni, non ci ha fiaccati. Siamo stati a fianco dei suoi fratelli e dei giornalisti – Vincenzo Iurillo del Fatto quotidiano e Giulio Golia delle Iene – che hanno continuato a tenere accesi i riflettori perché le indagini non si fermassero. Abbiamo dato un contributo diretto nella commissione parlamentare Antimafia”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“I quattro arresti appena disposti segnano una svolta. E ispirano un rinnovato senso di fiducia in chi, come noi, è sempre rimasto convinto che questo delitto sia nato dall’amore sconfinato di Vassallo per la sua terra e per i valori calpestati da clan criminali, con la connivenza di ufficiali dello Stato”, conclude Conte.