Omicidio Willy: Castaldo, ‘giustizia fatta, ergastolo per due bestie’

Luglio 4, 2022

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “È arrivata la sentenza: ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli colpevoli dell’efferato e ignobile omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020 a Colleferro. Una pena adeguata per un crimine inaccettabile che ci addolora ancora oggi. Voglio rivolgere un pensiero e mandare un forte abbraccio ai suoi genitori, nella consapevolezza che niente, neanche questa sentenza, potrà ridar loro indietro Willy. Per colpa di due bestie si sono ritrovati a vivere il dolore più straziante che un essere umano possa provare, una condizione per cui non esiste neanche un termine sul dizionario”. Così su Facebook l’europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali del M5S.

“Anche in ricordo del suo coraggio e altruismo – prosegue Castaldo – il governo Conte ha introdotto, con il ministro Bonafede, l’inasprimento di pene e sanzioni per risse e il daspo da specifici locali o esercizi pubblici, affinché altre vite non vengano ingiustamente recise in futuro. Dopo ventidue lunghi mesi giustizia è stata fatta e ora Willy potrà finalmente riposare in pace”.