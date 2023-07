Omicidio Willy: giudici Appello in camera di consiglio, attesa sentenza**

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – I giudici della Corte di Assise d’Appello di Roma sono da poco entrati in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In aula sono presenti da un un lato la madre e altri familiari di Willy e dall’altro i 4 imputati, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli.

Nella requisitoria dello scorso aprile, il sostituto procuratore generale di Roma Bruno Giangiacomo e il sostituto procuratore di Velletri Francesco Brando hanno chiesto ai giudici di confermare l’ergastolo comminato in primo grado ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi e le altre due condanne, 23 anni per Belleggia e 21 anni per Pincarelli.

“La morte di Willy è un evento indecente – avevano detto i rappresentanti dell’accusa in aula – è assurda nei motivi e nelle modalità che l’hanno determinata. Il pestaggio è unitario, tutti picchiano in modo violentissimo la vittima mentre è inerme, colpendola in più parti vitali del corpo”. La sentenza è attesa nel pomeriggio.