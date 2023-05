Omicidio Willy: legale famiglia, ‘violenza inaudita che ha sconvolto società civile’**

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Atti di violenza inaudita che hanno sconvolto profondamente la società civile”. Così in aula nel processo di Appello in corso a Roma, l’avvocato Domenico Marzi, legale della madre di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. La Procura generale nell’udienza del 27 aprile scorso ha chiesto di confermare le condanne all’ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli.

“In questa tragica vicenda emergono due realtà opposte – ha aggiunto l’avvocato di parte civile – da una parte c’è un ventenne, uno studente lavoratore, che interviene per aiutare un amico in difficoltà e paga con la vita questo atto di altruismo. Dall’altra ci sono i protagonisti di una violenza inenarrabile, ragazzi conosciuti in diverse occasioni e contesti per essere dei provocatori, sempre alla ricerca di un pretesto per lo scontro”. I fratelli Bianchi sono “intervenuti nel litigio con una logica da spedizione punitiva, il loro arrivo sul posto è stato richiesto appositamente da un amico che li ha chiamati perché li conosceva bene e si aspettava un determinato tipo di condotta: i due ragazzi si sono diretti verso il soggetto più debole, un giovane esile, senza neppure accertarsi del suo coinvolgimento nel litigio” ha detto Marzi che nel suo intervento ha ricordato anche il riconoscimento della medaglia d’oro al valore civile conferita a Willy dal Presidente Mattarella.