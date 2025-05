Omofobia: Conte, ‘al fianco della comunità Lgbtqia+ per i diritti e le libertà di tutti’

17 Maggio 2025

Roma, 17 mag (Adnkronos) – “Non si può vivere con la paura di essere chi si vuole, di essere liberi di amare. Non si possono subire violenze e discriminazioni per questo. Oggi il M5S è in piazza per la Giornata Internazionale contro omofobia, transfobia e bifobia ma ci siamo ogni giorno nelle istituzioni a fianco della comunità Lgbtqia+, per riconoscere e promuovere i diritti e le libertà di tutti”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“Bisogna alzare la guardia mentre in Europa addirittura si vietano manifestazioni come il Pride, bisogna contrastare le scelte di chi taglia anche i fondi ai centri antidiscriminazione istituiti con il mio Governo. Noi saremo sempre in trincea per i diritti”, aggiunge il leader M5s.