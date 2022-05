Omofobia: Fratoianni, ‘è tempo di diritti e di una buona legge’

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Ricordo limpidamente gli applausi, scroscianti di vergogna, che solo pochi mesi fa festeggiavano l’affossamento in Senato del ddl Zan. Condannando il nostro Paese ad essere ancora oggi uno dei pochi in Europa a non avere una legge contro l’omobitransfobia”. Lo scrive sui social il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, bifobia e transfobia.

“Quello di cui abbiamo bisogno -prosegue il leader di Si- è un cambiamento profondo, radicale e culturale, della nostra società. Un percorso lungo e faticoso, disseminato di ostacoli, innanzitutto politici. Credo però che sia giunto il momento che il nostro Paese si assuma le sue responsabilità e compia questo piccolo ma fondamentale passo lungo strada dei diritti e dell’uguaglianza, per avere un domani anche molto più di Zan. È tempo di diritti, è tempo di una buona legge contro l’omobitransfobia”.