Omofobia: Letta, ‘impegno Pd di fronte a destra tra più arretrate d’Europa’**

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Non ho fatto apposta a mettere oggi la Direzione ma oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia e credo molto importante iniziare, dopo che è ricominciato il nostro impegno per il ddl Zan, proprio da questo. Solo 32 anni fà l’Oms cancellò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentale e questo per dire che il nostro impegno per l’approvazione della legge con le tre Agorà che abbiamo lanciato, è un impegno straordinario per un ‘Italia più moderna e inclusiva”. Così Enrico Letta alla Direzione Pd.

“Ancora oggi l’Italia è uno dei paesi più arretrati dal punto di vista delle regole e delle norme. Un’Italia più moderna e inclusiva vale anche per altre battaglie come lo Ius Scholae”.

“Per la destra non è mai il momento dei diritti: ogni volta un argomento nuovo per dire non è il momento per il ddl Zan e per lo Ius Scholae. Da parte nostra invece è necessario ribadire con grandissima forza l’impegno per una società più forte, inclusiva e moderna, Per noi i diritti non sono mai contrapposti ad altre priorità e ai doveri” e questo sottolinea la “nostra alternatività a una delle destre più arretrate d’Europa”.