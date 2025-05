Omofobia: Magi, ‘da Meloni scelta politica precisa, colpire sistematicamente persone Lgbti’

17 Maggio 2025

Roma, 17 mag (Adnkronos) – “Il 17 maggio non è solo la Giornata contro l’omolesbobitransfobia. È anche il giorno in cui gridare che l’Italia deve cambiare rotta: nella Rainbow Map per la tutela dei diritti LGBTI il nostro Paese si colloca al 35esimo posto su 49. Peggio di noi solo i regimi autoritari o semi-autoritari, nessun altro Paese dell’Europa occidentale”. Lo dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi, presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza.

“E se guardiamo chi ci sta accanto capiamo bene quale compagnia abbiamo scelto. Una scelta politica precisa: quella del governo Meloni e delle destre di colpire sistematicamente le persone LGBTI. Ma dove si restringono i diritti di alcune e alcuni, si indebolisce la libertà di tutte e tutti”, aggiunge Magi.

Oggi +Europa sarà alla mobilitazione di piazzale Ostiense a Roma con un tavolo per informare sul referendum cittadinanza e sul voto dell’8-9 giugno: presenti tra gli altri la coordinatrice della campagna referendaria Antonella Soldo e la tesoriera del comitato Tania Pace.