Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Non abbiamo dimenticato l’occasione persa di un percorso che era iniziato. Il Paese ha chiesto a gran voce di andare avanti. Ritorna la nostra voglia di dare a questo Paese una legge contro i crimini d’odio, per questa la ripresentiamo”. Lo ha affermato Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, in una conferenza stampa per annunciare la nuova presentazione del ddl Zan, trascorso il termine trascorso di sei mesi dalla sua bocciatura.