Omofobia: Morace (M5S), ‘reato odioso, sia inserito tra crimini europei’

17 Maggio 2024

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “L’omofobia purtroppo dilaga nella nostra società e in alcune zone d’Europa è addirittura un’emergenza. L’Unione Europea non può mettere la testa sotto la sabbia e derubricare questo come un problema degli Stati membri. Se eletta lotterò al Parlamento europeo per inserire l’omofobia tra i reati penali ai sensi dell’articolo 83 del Tfue, i cosiddetti crimini dell’Ue. Il Parlamento europeo, in una risoluzione non vincolante si era già espresso su questo tema: è arrivato il momento di agire per costruire una società immune da odio, discriminazione, intolleranza e razzismo”. Così in una nota Carolina Morace, candidata del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee nella circoscrizione Centro, in occasione della Giornata internazionale contro l’Omofobia, la transfobia e la bifobia.