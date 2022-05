Omofobia: Pd, ‘da destre polemiche inquietanti su circolare’

Maggio 16, 2022

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Le polemiche sollevate da Fdi e Lega contro il ministero dell’Istruzione per l’impegno profuso nella battaglia contro le discriminazioni, sono inquietanti e tristemente strumentali. Contestare la circolare con cui il ministero dell’Istruzione in vista del 17 maggio, Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, ha invitato le scuole ad organizzare momenti di riflessione e di approfondimento sulle discriminazioni e sui diritti umani, lascia esterrefatti”. Così in una nota Manuela Ghizzoni responsabile Pd Istruzione, Università e Ricerca ed Irene Manzi responsabile Scuola.

“E’ chiaro il carattere pretestuoso e assolutamente falso delle accuse mosse: parlare di propaganda gender come fanno le destre è solo una scusa per nascondere l’idiosincrasia di Fdi e della Lega di fronte alla questione dei diritti umani, del rispetto e della funzione stessa dell’istruzione. Solo con l’educazione è possibile sottrarre il nostro Paese alla cultura della sopraffazione e della discriminazione e al momento dei fatti le destre stanno dalla parte sbagliata del fronte”.