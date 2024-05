Omofobia: Zingaretti, ‘Italia di questo governo non può rappresentarci in Ue’

18 Maggio 2024

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Europa e omotransfobia: il Governo non firma la dichiarazione che tutela e allarga la sfera dei diritti. Non è l’Italia che deve rappresentarci in Europa. Bisogna avere paura dell’odio e non dell’amore”. Così il deputato democratico e candidato al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti