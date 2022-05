Onida: Prodi, ‘tutti dovremmo dirgli grazie’

Maggio 14, 2022

Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Il figlio ha scritto ‘Ciao papà, grazie di tutto’. Credo che in tanti dobbiamo dire la stessa cosa. Non solo grazie per come Valerio Onida ha vissuto nelle istituzioni e ha proposto un concetto di Stato a cui ho sempre cercato di fare riferimento, ma grazie per essere sempre stato disponibile e attivo con il suo pensiero, anche severo, il suo impegno e la sua passione nei momenti complessi della vita del nostro Paese”. Lo dice Romano Prodi.

“Ci hanno unito tanti ambienti e tante persone a cui Valerio mancherà moltissimo. E mancherà tanto alla sua famiglia, a cui oggi sono molto vicino”, aggiunge l’ex premier.