Onu: bilaterale Meloni-Guterres, focus su G7 a guida Italia e migranti

Settembre 20, 2023

New York, 20 set. (Adnkronos) – Bilaterale a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite tra il segretario generale dell’Onu Antònio Guterres e la premier Giorgia Meloni. Al centro del colloquio, rende noto un comunicato dell’Onu, la cooperazione Italia-Nazioni Unite e le priorità dell’Italia per la prossima presidenza del G7, nel 2024. Guterres e Meloni hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni sulla crisi migratoria e sugli sforzi per portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile in Africa.