Onu: domani ricevimento Biden, Meloni sarà già a Roma e non parteciperà

25 Settembre 2024

New York, 25 set. (Adnkronos) – Si terrà domani sera, mercoledì, il tradizionale ricevimento per i partecipanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, offerto ogni anno dal ‘padrone’ di casa, il Presidente degli Stati Uniti. Anche quest’anno Joe Biden e la moglie Jill riceveranno gli ospiti al Metropolitan Museum, a Central Park. E’ quanto riporta il programma della Casa Bianca stilato lo scorso 22 settembre. La premier Giorgia Meloni, che già nelle prossime ore farà rientro a Roma, non prenderà parte al ricevimento. Anche lo scorso anno lo mancò, pur trovandosi a New York la sera dell’evento, per trascorrere la serata con la figlia Ginevra.