Settembre 20, 2022

New York, 20 set. (Adnkronos) – “Questa settimana ricorre la 77a Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Spero che ci sarà un futuro quando la Russia deciderà di tornare alle stesse norme sottoscritte nel 1945. Nonostante tutta l’oscurità dei tempi in cui viviamo, rimango ottimista riguardo al futuro”. Così il premier Mario Draghi, alla consegna del ‘World Statesman Award’, al Perrine di New York.