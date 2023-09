Onu: Lavrov è a New York, terrà 20 incontri bilaterali a margine Assemblea

Settembre 20, 2023

Washington, 20 set. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a New York per partecipare alla 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo un corrispondente della Tass, l’aereo del ministro ha coperto la distanza tra Mosca e New York “in 11 ore e 40 minuti, evitando di passare sopra i cieli dei paesi ostili”.

A margine dell’evento, il capo della diplomazia russa prevede di tenere circa 20 incontri bilaterali. Incontrerà anche alti funzionari di organizzazioni internazionali, tra cui il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. L’evento chiave nel programma di lavoro di Lavrov sarà il discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 23 settembre.