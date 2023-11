Onu: Mattarella, ‘ruolo fondamentale e insostituibile ma riforma lo renda più efficace’**

Novembre 8, 2023

Seul, 8 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo manifestato la nostra soddisfazione per le nostre posizioni coincidenti per quanto riguarda la vita delle Nazioni Unite, ribadendo l’importanza di questa sede mondiale che, pur con le lacune che presenta, ha un ruolo fondamentale e insostituibile per affrontare e cercare di risolvere le crisi internazionali. La nostra convinzione comune è di una riforma che renda l’Onu più inclusivo, più partecipato, più efficacemente espressivo della comunità internazionale”. Lo ha affermato il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella al termine dell’incontro a Seul con il Presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol.