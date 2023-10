Onu: Mattarella, ‘strumento più efficace per risolvere controversie, per Italia va rafforzato’**

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. – (Adnkronos) – L’Onu rappresenta “lo strumento più efficace” per risolvere le controversie internazionali e per l’Italia va rafforzato. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i giovani funzionari italiani delle Nazioni unite. “La nostra Costituzione, all’articolo 11, prevede -ha ricordato il Capo dello Stato- limitazioni alla sovranità, per partecipare ad Organizzazioni, intese ed organismi di carattere internazionale per la pace e la cooperazione. L’ingresso all’Onu è stata una svolta particolarmente importante per il nostro Paese. L’Italia ha sempre avuto fiducia e praticato il multilateralismo, l’esigenza di trovare una condizione che abbracci, che coinvolga e quindi consenta le possibilità di collaborazione internazionale”.

“Nel Medio Oriente -ha proseguito Mattarella- vi è un ricorso alla violenza di dimensioni inusitate, si sono visti episodi di barbarie inimmaginabili, le ricadute e gli effetti di una spirale di violenza ricadono su molti in maniera drammaticamente ampia. Questo naturalmente non è il solo punto di crisi drammatica della comunità internazionale”. Basti pensare alla guerra in Ucraina e “in Africa vi sono arretramenti democratici in diversi punti del Continente. È una condizione che richiama la responsabilità collettiva della comunità internazionale”.

“Questo quadro così complesso comporta che ci si rivolga alle Nazioni unite con atteggiamento critico, dimenticando, in realtà, che sottolineare i limiti dell’azione delle Nazioni unite anziché i successi dimentica che la capacità dipende dalla disponibilità dei Paesi membri a seguire le indicazioni e a confrontarsi dialogando”.

“Secondo l’Italia occorre affermare con chiarezza che le Nazioni unite sono e rimangono lo strumento più efficace per risolvere le tensioni, le controversie le difficoltà della comunità internazionale, tanto più in quanto aumentano motivi di disordine mondiale e aumentano le sfide che l’umanità deve affrontare”.

“Per questo, per la nostra Repubblica -ha concluso Mattarella- l’Onu va rafforzato in tutti i modi possibili, anche con riforme che ne assicurino maggiore capacità ed efficacia operativa”.