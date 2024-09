Onu: Meloni, ‘non sia club per documenti zeppi buoni propositi, urgenza decisioni’

23 Settembre 2024

New York, 23 set. (Adnkronos) – Il multilateralismo non deve tradursi “in un club nel quale incontrarsi per scrivere inutili documenti pieni di buoni propositi, ma il luogo nel luogo si devono fare i conti con l’urgenza delle decisioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al ‘Vertice del Futuro’ al Palazzo delle Nazioni Unite. (segue)