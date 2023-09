Onu: Meloni vede presidenti Guinea, Senegal e Kenya, ‘attenzione verso Africa’

Settembre 19, 2023

New York, 19 set. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato questa mattina il presidente della Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalò, il presidente della Repubblica del Senegal, Macky Sall ed il presidente della Repubblica del Kenya, William Samoei Ruto. Incontri, rimarca Palazzo Chigi, “che confermano l’attenzione verso l’Africa da parte del governo italiano, costantemente impegnato a sostenere lo sviluppo di questi territori. Un tema cruciale in questo momento storico, che il presidente del Consiglio ha voluto portare all’ONU, l’organizzazione internazionale simbolo del confronto democratico. Un’occasione unica di dialogo sulle principali sfide comuni, per rafforzare il partenariato”.

Al centro dei colloqui, “la volontà delle Nazioni coinvolte di rafforzare il contrasto al traffico di esseri umani, attraverso la promozione dello sviluppo economico di questi territori, mediante la pianificazione e la realizzazione congiunta di iniziative in settori strategici. A partire da quello energetico, in quanto l’Africa non è un continente povero, ma ricco di risorse naturali che vanno incanalate nella giusta direzione. In questo scenario, decisivo è il coinvolgimento delle aziende italiane che, a partire dagli anni ’60, hanno dato un importante contributo nella costruzione delle infrastrutture. In questa sfida, le istituzioni finanziarie internazionali svolgono un ruolo cruciale. Il loro sostegno è essenziale per mitigare le crisi umanitarie, per garantire sviluppo e la trasformazione sostenibile dei sistemi agroalimentari, per aumentare la produzione interna e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Un cambio di approccio, quindi, che consegna all’Italia un ruolo guida riconosciuto anche dall’Unione Europea, e che rende l’Africa un attore principale nei rapporti internazionali”.