Settembre 20, 2023

Roma, 20 set. (Adnkronos) – Al via il tradizionale ricevimento organizzato a New York dal Presidente statunitense in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Quest’anno Joe Biden riceverà i suoi ospiti al Metropolitan Museum. Assente all’appuntamento la premier Giorgia Meloni, che non prenderà parte all’evento.