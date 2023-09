Settembre 19, 2023

New York, 19 set. (Adnkronos) – “Domani la presidente Meloni vedrà Erdogan”. La Turchia ha una “grande influenza anche in Africa e sta lavorando per rimettere in piedi l’accordo sul grano. Vediamo anche sulla questione migratoria cosa si può fare, la Turchia accoglie tante persone che arrivano dalla Siria”. Lo ha detto il ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.