Onu: Tajani, ‘no a riforma Consiglio sicurezza con Paesi serie B, per Italia inaccettabile’

24 Settembre 2024

New York, 24 set. (Adnkronos) – “Io dico soltanto che la riforma delle Nazioni Unite non può avere Paesi di serie A e di serie B. Quindi credo che l’Italia non possa essere considerato un Paese di serie B in una eventuale riforma, per questo ci opponiamo a riforme che pensano di escludere l’Italia, o mettere altri Paesi al posto dell’Italia. Questo è inaccettabile”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sulla riforma del consiglio di sicurezza dell’Onu in un punto stampa a margine dei lavori dell’Unga.

“L’Italia è un grande Paese: siamo la seconda manifattura in Europa, siamo la quarta potenza commerciale mondiale, siamo un Paese che ha un’economia che cresce, un Paese che dà un contributo importante anche le Nazioni Unite. Abbiamo oltre mille militari italiani che sono in Libano in un momento di grande tensione internazionale, sono sotto le bombe per garantire pace e stabilità in nome delle Nazioni Unite. Quindi credo che l’Italia non possa essere considerato un Paese di serie B”.