Open Arms: 59 minuti di dichiarazioni spontanee per Salvini, ‘ho difeso il paese e la sua dignità’

Gennaio 12, 2024

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) – “Noi oggi siamo qui a parlare, e lo faccio in totale serenità, di qualcosa che io ho fatto come mio dovere per difendere il paese la sua dignità, le sue regole e i suoi confini con il risultato che più mi è caro, e non è la riduzione del 90 per cento degli sbarchi e l’avere fatto risparmiare centinaia di milioni al paese o di avere collaborato all’arresto di scafisti, ma è stato che in quelle due estati 2018 e 2019, il numero di morti e dispersi si è assolutamente ridotto e questa è una cosa di cui vado fiero”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini concludendo la dichiarazioni spontanee, durate 59 minuti.