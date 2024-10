Open Arms: Arringa Bongiorno, ‘Italia si mise in ginocchio per aiutare i migranti a bordo’**

18 Ottobre 2024

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – “Sarebbe bastato solo mandare una email con i moduli già compilati sulle condizioni a bordo per fare scendere i migranti a bordo della Open Arms. L’Italia si è messa in ginocchio. E tu sequestrato davanti al carceriere che ti chiede un’email che fai? Volti le spalle?”. Così l’avvocata Giulia Bongiorno proseguendo l’arringa difensiva al processo Open Arms L’ong “dopo l’apertura di un varco, ha cambiato totalmente le proprie richieste all’Italia – dice Bongiorno – hanno chiesto tramite una mail lo sbarco di tutti i migranti a prescindere dalle condizioni in cui versavano. Ovviamente l’Italia è rimasta sorpresa da questo scenario, chiedendo in risposta di contattare il Cirm per fare i moduli, ma Open Arms non ha voluto portare avanti i colloqui nonostante i moduli da riempire fossero di appena cinque righe né ha riempito i moduli già esistenti, che avevamo inviato per mail. A quel punto chi stava bloccando i migranti a bordo non era più l’Italia, probabilmente i migranti non erano nemmeno al corrente dell’esistenza di queste mail: mentre noi ne attendevamo il reinoltro, Open Arms scriveva al procuratore di Agrigento senza specificare che l’Italia era in ginocchio”.