Open Arms: Arringa Bongiorno, ‘Lettera Conte resa conti politica a fine governo’**

18 Ottobre 2024

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – “Non ho mai parlato di processo politico, bisogna leggere però gli atti, è necessario capire i contesti politici. Nell’agosto del 2019 Giuseppe Conte scrisse una lettera al Corriere della Sera, una resa dei conti politica a fine governo. E’ chiaro che il problema non erano i minori, nel resto della lettera rivendicava tutti i successi politici in tema di flussi migratori. Le lettere vanno lette per quello che sono. La lettera che Conte scrive, in piena crisi di governo e col caso Open Arms aperto, non è un modo per mollare Salvini”. Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno proseguendo l’ìarringa difensiva al processo Open Arms.