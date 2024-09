Open Arms: comune Palermo non si presenta in aula per discussione parte civile

20 Settembre 2024

Palermo, 20 set. (Adnkronos) – Il Comune di Palermo, parte civile nel processo Open Arms che vede imputato il ministro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio, oggi non si è presentato in aula per la discussione delle parti civili. Era stata l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Leoluca Orlando a costituirsi parte civile nel processo. Dal 2022 è subentrato Roberto Lagalla.