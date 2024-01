Open Arms: Conte, ‘già detto quanto dovevo, Salvini? Non auguro condanna a nessuno’

Gennaio 12, 2024

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Non commento le dichiarazioni spontanee di Salvini fatte nella sua veste di imputato” sul processo Open Arms. “È giusto che” il leader della Lega “si difenda come ritiene e d’altra parte non auguro a nessuno di rimediare una condanna penale, tantomeno a chi è stato ministro in un mio governo. Quanto a me, quel che dovevo riferire l’ho detto quando sono intervenuto nel processo come testimone”. Lo dice all’Adnkronos il leader del M5S Giuseppe Conte, intercettato nei pressi della sede M5S di via Campo Marzio.