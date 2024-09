Open Arms: La Russa, ‘spero Tribunale accolga tesi difensiva Salvini’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Sono un avvocato penalista, sono abituato a richieste della pubblica accusa che poi il Tribunale non accoglie. Per cui confido – avendo fatto il suo mestiere la pubblica accusa, anche se con una valutazione forse un po’ troppo ideologica – che il Tribunale possa accogliere la tesi difensiva e mandare completamente assolto il mio amico Matteo Salvini”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in collegamento con il programma di Rai Tre “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, a proposito del caso Open Arms.