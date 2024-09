Open arms: Lega prepara mobilitazione in vista richiesta accusa processo contro Salvini

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Almeno due ‘gazebate’ in tutta Italia, nei weekend 21-22 settembre e 28-29 settembre, e massima attenzione in vista di Pontida che si terrà il 6 ottobre. Sono alcune delle scelte emerse dal consiglio federale della Lega presieduto da Matteo Salvini, convocato alla Camera.

L’ex ministro dell’Interno attende la richiesta della pubblica accusa per il caso OpenArms, prevista per sabato 14 settembre, processo dove rischia fino a 15 anni di carcere e “il partito è pronto a mobilitarsi”, viene reso noto da via Bellerio. Tornando a Pontida, domenica 6 ottobre, sono attese delegazioni anche dall’estero, a partire dagli alleati dei Patrioti.