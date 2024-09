Open Arms: legale parte civile, ‘i minori dovevano essere sbarcati prima, per legge’

20 Settembre 2024

Palermo, 20 set. (Adnkronos) – “I minori dovevano sbarcare il 14 agosto 2019 e non il 17 agosto, perché la legge Zampa parla di ‘assoluto divieto di respingimento per i minori’. Invece non è stato fatto per tre giorni. Il 14 agosto c’è stato di notte uno scambio tra l’ammiraglio e il capo di gabinetto del ministro Salvini, che dice all’ammiraglio di andare a Trapani o a Taranto, quando erano a 500 metri dalla terraferma. C’erano finalità politiche”. Così l’avvocato Armando Sorrentino, legale di parte civile dell’associazione giuristi italiani al processo Open Arms.