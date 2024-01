Open Arms: Oscar Camps, ‘Salvini ha privato 147 migranti dell’assistenza necessaria’**

Gennaio 12, 2024

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) – “Nelle scorse udienze gli ex ministri Conte, Di Maio, Trenta, Toninelli hanno ribadito in aula che” fermare nell’agosto 2019 la nave Open Arms in mare “è stata una sua iniziativa personale”. Salvini “ha privato dell’assistenza necessaria 147 persone tenendole sulla imbarcazione”. Lo ha detto Oscar Camps, l’armatore e fondatore di Open Arms, parlando all’ingresso dell’aula bunker Ucciardone di Palermo del ministro Matteo Salvini, unico imputato del processo accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.