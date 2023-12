Open Arms: Palermo, Salvini assente al processo

Dicembre 1, 2023

Palermo, 1 dic. (Adnkronos) – Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini non sarà presente oggi all’udienza del processo Open Arms di Palermo che lo vede imputato per sequestro di persona e di rifiuto di atti di ufficio. Assente anche l’avvocata Giulia Bongiorno, rappresentata in aula dal collega Francesco Colotti. Oggi saranno ascoltati tre testi della parte civile.