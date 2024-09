Open Arms: Potenti (Lega), ‘Salvini a processo per aver svolto proprio dovere’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Matteo Salvini, da ministro dell’Interno, ha svolto il proprio dovere ed è finito a processo: scandaloso. Domani la pubblica accusa si pronuncerà e Salvini rischia fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini italiani adempiendo ai propri compiti a tutela del Paese. È sempre più evidente si tratti di un processo politico e ideologico: difendere l’Italia è un dovere, non un reato”. Così in una nota il senatore della Lega Manfredi Potenti.