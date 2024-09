Open Arms: Renzi, ‘Salvini non difendeva confini ma i suoi sondaggi’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set (Adnkronos) – “Politicamente la scelta del Governo su Diciotti e Open Arms è incivile e disumana. Puoi pensarla come vuoi sull’immigrazione ma ricordo che quando i nostri colleghi parlamentari salirono sulla Diciotti per ispezionarla e dare solidarietà ai migranti alcune donne non avevano neanche gli assorbenti: è difesa dei confini, questa? Dai, siamo seri”. Lo scrive nella sua enews Matteo Renzi a proposito del processo a Matteo Salvini.

“È un superiore interesse nazionale costringere qualche decina di migranti a differenza di tutti gli altri che stavano entrando nel territorio nazionale, a restare a bordo di una nave? Per me no. Era pura strumentalizzazione politica adatta a prendere i like su facebook e su twitter. Non difendeva i nostri confini, Salvini, difendeva i suoi sondaggi. Non so se questo sia reato, so che politicamente è una scelta per me incivile. E l’ho sempre detto, ovunque”, scrive ancora il leader di Iv.