Open Arms: Salvini a passeggio per il centro, tappa al Pantheon, tanti richieste di selfie

20 Dicembre 2024

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) – Passeggiata per le vie della città di Palermo per Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini dopo il pranzo in un noto locale di via Principe di Belmonte. Il ministro dei Trasporti ha raggiunto a piedi piazza San Domenico, dove c’è il Pantheon con le spoglie del giudice Giovanni Falcone. Che era chiuso. Di fronte c’è la Rinascente dove Salvini si è fermato con alcune commesse che gli hanno chiesto di fare dei selfie.