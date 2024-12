Open Arms: Salvini, ‘abbiamo protetto gli italiani, entro in aula fiducioso e orgoglioso’**

20 Dicembre 2024

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) – “Avevo promesso di fermare l’immigrazione di massa e lo abbiamo fatto, abbiamo ridotto i morti in mare, abbiamo protetto gli italiani, abbiamo ridotto i reati, salvato vite, non mi aspetto una medaglia, ma qualunque sia la sentenza sono fiero di aver mantenuto le promesse fatte agli italiani e quindi entro in questa aula di tribunale fiducioso e orgoglioso”. Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, prima di entrare nell’aula bunker del Pagliarelli, prima della sentenza del processo Open Arms che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.