Open Arms: Salvini ripropone video Camps, ‘non festeggiano sbarco ma perché cado io’**

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Pm, sinistra e ong mi considerano un sequestratore e per questo mi vogliono in galera. Eppure, in questo video, emerge la verità: Open Arms, dopo aver bighellonato in mare per settimane – come certificato da Malta – apprende la notizia del via libera allo sbarco in Italia. È l’agosto 2019 e Conte ha appena tradito gli elettori alleandosi con il Pd. Le persone a bordo della nave spagnola esultano”. Lo scrive sui social Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicando un video in cui il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, si diceva contento non tanto che fossero sbarcati i migranti, ma che fosse caduto Salvini.

“Secondo chi mi vuole in carcere, sarebbero tutti miei ostaggi: eppure, l’attivista Oscar Camps rivela che il motivo della felicità è un altro. Non festeggiano perché stanno per scendere, sono raggianti ‘perché è caduto il ministro Salvini’. E per questo avevano rifiutato tutte le precedenti opzioni di sbarco. Chi ha sequestrato chi?”, conclude.