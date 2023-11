Open Arms: Salvini sarà sentito in aula il 12 gennaio**

Novembre 24, 2023

Palermo, 24 gen. (Adnkronos) – Il ministro Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms, per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio, sarà interrogato in aula il prossimo 12 gennaio. Lo ha annunciato il Presidente Roberto Murgia alla fine dell’udienza di oggi. L’avvocato Francesco Colotti, che oggi sostituisce la legale di fiducia Giulia Bongiorno, ha chiesto di invertire l’ordine dell’assunzione delle prove posticipando l’interrogatorio di Salvini alla fine delle udienze dedicate ai testi della difesa. Ma le parti civili hanno già fatto sapere che non danno il consenso. E alla fine, il Presidente Murgia ha detto: “L’imputato sarà sentito il 12 gennaio 2024”.