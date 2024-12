Open Arms: Salvini, ‘se mollerò? Assolutamente no’

20 Dicembre 2024

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) – “Se mollerò? Assolutamente no, in ogni caso”. Così il vicepremier Matteo Salvini prima di entrare al bunker Pagiarelli di Palermo dove oggi sarà emessa la sentenza del processo che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.