Open: no giunta Senato a sequestro chat Renzi**

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – La giunta per le elezioni e le immunità del Senato ha bocciato la richiesta avanzata dal Gip presso la procura Firenze di autorizzare i sequestri di chat e mail del leader di Italia Viva Matteo Renzi per il caso Open, per cui è imputato. A favore della relazione contraria alla richiesta della magistratura si sono espresse tutte le forze politiche tranne il M5S che ha votato no. La relazione della giunta dovrà passare al vaglio dell’Aula.