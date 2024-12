Operaio morto schiacciato da un muletto nel Casertano

31 Dicembre 2024

Caserta , 31 dic. – (Adnkronos) – Incidente sul lavoro in provincia di Caserta, morto operaio 39enne. In mattinata, i carabinieri della compagnia di Marcianise sono intervenuti in una azienda di Gricignano d’Aversa, dove si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, il 39enne sarebbe rimasto schiacciato da un muletto. Subito soccorso, il personale del 118 ha provato a rianimare l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.