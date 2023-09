Settembre 30, 2023

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – La leader del Pd Elly Schlein e il Presidente del M5S Giuseppe Conte si sono salutati con un bacio e una stretta di mano a Palazzo Steri di Palermo, dove è in corso il congresso di AreaDg. I due sono arrivati in momenti diversi per intervenire, ma solo alla fine si sono scambiati il saluto. Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano i rapporti attuali con il Pd il leader del M5s ha detto: “Ho già parlato ieri”.