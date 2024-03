Orlandi-Gregori: Trancassini (Fdi), ‘commissione approfondirà anomalie e misteri’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “L’avvio della commissione parlamentare di inchiesta è un passo fondamentale per fare luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Esprimo soddisfazione per l’elezione del presidente Andrea De Priamo, dei vicepresidenti Riccardo Augusto Marchetti e Roberto Morassut. Sono certo che lavoreremo tutti insieme per contribuire ad approfondire e chiarire tutte le anomalie e i misteri emersi in questi 40 anni e restituire così verità alle famiglie Orlandi e Gregori che non si sono mai arrese”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera dei deputati e componente della commissione di inchiesta per Fdi, Paolo Trancassini.