Osservatorio Nestlé: “Per 93% italiani cura figli a carico madri”

Marzo 8, 2023

Palermo, 8 mar. (Adnkronos) – “Nonostante le apparenti evoluzioni della nostra società, per il 93% degli italiani la figura dedita alla cura dei figli è ancora la madre, la quale ha alle spalle anche la gestione dell’alimentazione dei propri figli, che ritiene difficoltosa per il 56%. E prima di cena Il 57% dedica tempo ai figli nel pomeriggio e il 61% alla sera, dopo ore di lavoro alle spalle”. Questo quanto emerge dall’ultimo Osservatorio Nestlé, che dal 2009 sonda i comportamenti e gli stili di vita e di alimentazione del nostro Paese.

“Riguardo a questo ruolo della donna che risulta ancora oggi ‘accudente’, se la mettiamo sotto il piano della gratificazione, che dire di un lavoro che non viene neanche apprezzato a dovere, dato che più del 68% degli italiani mangia guardando la televisione? -si legge nello studio – Mentre sul piano della responsabilità dei figli e del loro aiuto a casa, poco si sta muovendo: il 27% collabora nella preparazione dei pasti, il 17% svuota la lavastoviglie o lava i piatti, mentre quasi il 37% non si lascia coinvolgere in nessun tipo di aiuto”.