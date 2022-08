Ostia: esplosione ristorante, trovata tanica**

Agosto 5, 2022

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – E’ stata trovata una tanica all’interno del ristorante ‘Nalu Pokè’ di Ostia dove poco prima delle 5 di questa mattina si è verificata un’esplosione. La deflagrazione ha distrutto due vetrine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia di Stato che ha attivato la Scientifica e ha avviato le indagini. Il locale è stato dichiarato comunque agibile.

I proprietari, giunti anche loro sul posto hanno detto di non aver ricevuto mai minacce né di avere sospetti su chi possa aver appiccato il fuoco. In Procura il pm di turno è stato avvertito e si attende una prima informativa per aprire il fascicolo.

“Per qualche giorno, rimarremo chiusi. Qualcuno stanotte ha deciso di dare fuoco al nostro locale, per fermarci – si legge sulla pagina Facebook del locale – Nalu Poke non è solo un luogo dove prendere le Bowl ma anche, e soprattutto, una Famiglia. Ragazzi e ragazze che lavorano e che ogni giorno si impegnano a fare del proprio meglio. Per tutti”.